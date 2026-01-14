Ein wirklich sehr komischer FallJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 12: Ein wirklich sehr komischer Fall
22 Min.
Ab 6
Ein Geist namens Gilbert ist los in Horace-Hyde White. Niemand ist vor seinen Streichen sicher. Da nur Zack Gilbert sehen kann, denken alle, Zack sei der lästige Scherzbold. Inmitten von Zacks wachsenden Stapeln von Verweisen müssen Spence, Zack und Cam einen Weg finden Gilbert loszuwerden, bevor Zack wegen Gilberts Streichen von der Schule fliegt!
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6