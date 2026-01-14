Das versteinerte ZauberschwertJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 15: Das versteinerte Zauberschwert
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach einem Streit mit Zack beschließt Sarah, mit einem anderen Typen auf die Spendenparty zu gehen. Als Zack aus Versehen Merlin den Magier aus einem Felsen befreit, bittet er diesen deshalb um Hilfe, um Sarah zurückzugewinnen. Merlin sagt Zack, dass er seinen Mut, seine Ehre und seinen Wert beweisen muss - aber hat Zack das Zeug dafür?
Genre:Comedy, Fantasie, Science Fiction, Kinder, Familie
Altersfreigabe:
6