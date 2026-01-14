Akte Zack
Folge 5: Camping im Nirgendwo
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zack hatte sich auf den Campingausflug mit der Schule gefreut - bis sein Vater sich als Begleitperson freiwillig gemeldet hat. Gefolgt von Spence und Cam verschwindet Zack in den Wald, um seinen Vater loszuwerden, geht aber viel zu weit - nämlich bis in ein Paralleluniversum, wo Zacks Vater sie niemals finden wird!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte Zack
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6