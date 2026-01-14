Akte Zack
Folge 20: Angst macht klein
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Morgen ist seine Bar Mitzwa, aber Zack ist noch nicht bereit ein Mann zu werden. Durch sein Peter-Pan-Syndrom entwickelt sich Zack zurück zum Kind - ganz buchstäblich. Zack ist zurück im Körper seines 7-jährigen Ichs. Zack muss sich dem Erwachsenwerden stellen, sonst wird er für den Rest seines Lebens nur 1,20 m groß sein!
Genre:Kinder, Science Fiction, Mystery, Comedy
Altersfreigabe:
6