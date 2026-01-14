Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 6vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Während er das Versuchskaninchen für Spencers naturwissenschaftliches Projekt spielt, entwickelt Zack plötzlich die Fähigkeit, in die Träume anderer Leute einzusteigen - einschließlich Gwens Träume. Das Problem ist nur: Jetzt, da sie von Zack geträumt hat, denkt Gwen, sie sei in ihn verliebt.

Studio 100 International
