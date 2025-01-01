Altair im Sternenland
Folge 25: Geteiltes Leid...
13 Min.Ab 6
Altair und Gosho werden von Gretchen zum Tee eingeladen, und sie hat angekündigt, für dieses besondere Ereignis einen großen Kuchen zu backen. Um zu vermeiden, von dem Kuchen essen zu müssen, überreden die beiden 16 Freunde, auch zu der Party zu kommen. Gosho und Altair umgehen die Sache so geschickt, dass sie nicht einen Krümel von dem Kuchen essen. Gretchen freut sich so über die beiden, dass sie verspricht, einen noch größeren Kuchen zu backen, nur für sie alleine!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment