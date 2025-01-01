Altair im Sternenland
Folge 12: Die große Putzaktion
13 Min.Ab 6
Es gibt Straßenreiniger und Straßenverschmutzer im Sternenland. Als Altair Goshos Kostbarkeiten dem Wagen nimmt, fallen diese in die Hände der rivalisierenden Gruppen. Erst als der König entscheidet, dass alle im Sternenland anfallenden Abfälle ihm gehören, findet Altair einen Weg Goshos private Kollektion zurückzubringen.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment