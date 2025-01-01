Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Die große Putzaktion

RiCStaffel 1Folge 12
Die große Putzaktion

Die große PutzaktionJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 12: Die große Putzaktion

13 Min.Ab 6

Es gibt Straßenreiniger und Straßenverschmutzer im Sternenland. Als Altair Goshos Kostbarkeiten dem Wagen nimmt, fallen diese in die Hände der rivalisierenden Gruppen. Erst als der König entscheidet, dass alle im Sternenland anfallenden Abfälle ihm gehören, findet Altair einen Weg Goshos private Kollektion zurückzubringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen