RiCStaffel 1Folge 9
Folge 9: Der Bestimmer

13 Min.Ab 6

Altair übernimmt einen Job in Gretchens neuem Restaurant. Normalerweise hat Gretchen ja die Verantwortung, ausgenommen wenn Grzzl die Anordnungen gibt oder der Chef seine Wutanfälle bekommt. Schlussendlich sind Altair und der Dampfkessel kurz davor zu explodieren.

