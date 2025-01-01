Altair im Sternenland
Folge 9: Der Bestimmer
13 Min.Ab 6
Altair übernimmt einen Job in Gretchens neuem Restaurant. Normalerweise hat Gretchen ja die Verantwortung, ausgenommen wenn Grzzl die Anordnungen gibt oder der Chef seine Wutanfälle bekommt. Schlussendlich sind Altair und der Dampfkessel kurz davor zu explodieren.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment