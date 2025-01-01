Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 1
Folge 1: Rettet den König

13 Min.Ab 6

Während eines Golf-Turniers hat der König einen Unfall und wird ohnmächtig. Normalerweise sollten sich die Leibwächter um derartige Unfälle kümmern, aber sie sind zu feige und zu unfähig. Aus diesem Grund muss Altair ihn retten, aber wie kann er dies tun ohne aufzudecken, dass er weiß wie man fliegt?

