Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 8
Folge 8: König für einen halben Tag

13 Min.Ab 6

Altair trägt die königliche Krone und wird von den Bewohnern des Sternenlandes irrtümlicherweise den neuen jungen König gehalten. Grzzl macht daraus eine Kampagne für ein Jugend-Elixier. Zu diesem Zeitpunkt kehrt der König zurück, um die Krone in Empfang zu nehmen. Altair ist sehr glücklich, ihm diese überreichen zu können.

RiC
