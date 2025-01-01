Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 11
13 Min.Ab 6

Altair ist glücklich, dass man ihn gefragt hat, ob er an dem Wettbewerb in Grzzlland teilnehmen will. Er schickt Blip nach Hause und obwohl sie gekränkt ist, bleibt Blip in der Nähe und beeinflusst den Ausgang des Wettbewerbs, zum Guten für Altair.

