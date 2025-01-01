Altair im Sternenland
Folge 19: Der Kulturminister
13 Min.Ab 6
Die Königin beschließt, dass mehr für die Archäologie von Starland getan werden muss und schlägt vor, Gosho zum Kulturminister zu machen. Allerdings ermutigt Gosho unbeabsichtigt Grzzl, diese Rolle zu übernehmen und tritt damit eine große Wahlaktion an. Altair ist Goshos Wahlminister. Natürlich kämpft Grzzl mit unfairen Mitteln, aber sein Sieg bringt ihm nicht das Ansehen, das er sich erhoffte.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment