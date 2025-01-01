Altair im Sternenland
Folge 15: Was für eine Vorstellung
13 Min.
Gosho bereitet auf Befehl des Königs einen Zaubertrick vor. Als Altair begreift, dass er in der Mitte zerteilt werden soll, beginnt er nervös zu werden. Die Dinge geraten aus dem Ruder, als Gosho (und all die Erwachsenen des Sternenlandes) einen Schluckauf bekommen. In der Nacht der Vorstellung muss Altair schnell handeln, um sich selbst vor der Möglichkeit eines schrecklichen Endes zu retten.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment