Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Altair im Sternenland

Die Geisterbahn

RiCStaffel 1Folge 14
Die Geisterbahn

Die GeisterbahnJetzt kostenlos streamen

Altair im Sternenland

Folge 14: Die Geisterbahn

13 Min.Ab 6

Der König wurde dazu gebracht, als Erster mit Grzzls neuem Geisterzug zu fahren. Seine Majestät weiß, dass seine Nervosität zum Gegenstand des Spottes für die Öffentlichkeit werden würde. Altair macht sich gleich daran, den König auf seine Feuerprobe vorzubereiten. Er macht ihm immer wieder Angst mit Bildern des Geisterzuges, morgens, mittags und abends. Als der König endlich mit dem fährt, ist er der ganzen Sache überdrüssig und wirkt völlig unerschrocken.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Altair im Sternenland
RiC
Altair im Sternenland

Altair im Sternenland

Alle 1 Staffeln und Folgen