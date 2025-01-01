Altair im Sternenland
Folge 16: Die Streifen
13 Min.Ab 6
Außer Altair haben alle Kinder im Sternenland Streifen in ihren Gesichtern. Er fühlt sich ausgeschlossen, besonders als Gosho ihm erzählt, dass die Kinder sich damit gegenseitig angesteckt haben, weil sie einander so nah wären. Altair versucht die Streifen nachzuahmen, er findet das gut, er erfährt was das Heilmittel dagegen ist... da ist es schon zu spät um noch auszusteigen.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment