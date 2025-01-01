Zum Inhalt springenBarrierefrei
Altair im Sternenland

RiCStaffel 1Folge 16
Folge 16: Die Streifen

13 Min.Ab 6

Außer Altair haben alle Kinder im Sternenland Streifen in ihren Gesichtern. Er fühlt sich ausgeschlossen, besonders als Gosho ihm erzählt, dass die Kinder sich damit gegenseitig angesteckt haben, weil sie einander so nah wären. Altair versucht die Streifen nachzuahmen, er findet das gut, er erfährt was das Heilmittel dagegen ist... da ist es schon zu spät um noch auszusteigen.

