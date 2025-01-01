Altair im Sternenland
Folge 13: Der königliche Streit
13 Min.Ab 6
Ein belangloser Streit zwischen dem König und der Königin eskaliert. Die Eintracht des Sternenlandes ist bedroht. Vega ist schrecklich bestürzt. Warum, wundert sich Altair, will Gosho nicht einschreiten... Er scheint vollkommen untätig zu sein und schreibt lediglich ein Theaterstück. Das Stück ist produziert, alle sind eingeladen, und die Botschaft vereinigt das Königpaar.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment