Altair im Sternenland
Folge 4: Die Kosmoskobolde
13 Min.Ab 6
Hin- und hergerissen zwischen der Verantwortung für Goshos Experiment an zwei verschiedenen Plätzen und seinem Versprechen, Gretchens Haus und ihre Möbel vor den Kosmoskobolden zu schützen, findet sich Altair in einem großen Durcheinander wieder.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment