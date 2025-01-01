Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 20
13 Min.Ab 6

Gosho repariert seinen alten Rekorder und bespricht ihn, damit er immer zu hören ist, wenn er nicht da ist. Aber Altair versteht es falsch und glaubt, dass Gosho unsichtbar ist. Grzzl wittert seine Chance: macht sich auch "unsichtbar" und macht sich über alle lustig. Aber Altair findet Gosho und erkennt, dass Unsichtbarkeit nur eine Illusion ist.

