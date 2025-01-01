Altair im Sternenland
Folge 10: Ein Pechtag
13 Min.Ab 6
Altair erkennt, dass viele Einwohner des Sternenlandes Pechtag des Jahres abergläubisch reagieren. Um den Grund dafür zu verstehen, bricht er sämtliche Tabus, bis überall schreckliche Dinge passieren. Ist es Schicksal oder ist Grzzl dafür verantwortlich?
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment