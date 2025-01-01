Altair im Sternenland
Folge 33: Der Himmelshai
13 Min.Ab 6
Um Clive seine Angst vor dem Himmelshai zu nehmen, organisiert Altair die Gefangennahme des Monsters und Grzzl präsentiert ihn natürlich sofort in Grzzlland. Clive gibt sich betont männlich, bis neues Unglück passiert. Währenddessen überredet Phoebe, die unglücklich über die Lage des Hais Altair, ihr zu helfen, ihn freizulassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment