RiCStaffel 1Folge 33
13 Min.Ab 6

Um Clive seine Angst vor dem Himmelshai zu nehmen, organisiert Altair die Gefangennahme des Monsters und Grzzl präsentiert ihn natürlich sofort in Grzzlland. Clive gibt sich betont männlich, bis neues Unglück passiert. Währenddessen überredet Phoebe, die unglücklich über die Lage des Hais Altair, ihr zu helfen, ihn freizulassen.

