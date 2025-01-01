Altair im Sternenland
Folge 34: Das Zeltlager
13 Min.Ab 6
Voll ausgestattet mit der gesamten Campingausrüstung starten Altair und andere Kinder ins Sommercamp. Aber er ist geschockt, als er bemerkt, dass es zum Starland Camping gehört, die in Claytons Wohnzimmer aufzuschlagen. Clayton ist ein begeisterter Campinglehrer (der sein Wissen allerdings nur aus Büchern hat). Seiner Leitung überdrüssig, führt Altair die Kinder nach "Jungle Island"... und Clayton macht sich auf den Weg, sie lebend zurückzubringen.
Altair im Sternenland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment