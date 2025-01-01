Altair im Sternenland
Folge 38: Die Verhandlung
13 Min.Ab 6
Aufgebrachte Starländer beschweren sich beim König über das Fehlen von Justiz und Grzzls mangelnde Freundlichkeit. Der König sucht bei Grzzl Rat, wie man das Vertrauen in die Justiz wieder aufbauen könnte. Grzzl schlägt eine Verhandlung vor, mit Altair als Angeklagtem! Die Anklage lautet auf Verrat. Kann Gosho Altairs Unschuld beweisen?
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment