Altair im Sternenland
Folge 39: Die Mauler
13 Min.Ab 6
Altair hilft einem sich beklagenden Pärchen, Baumaterial und -ausrüstung aus ihrem Haus zu schaffen. Das Ergebnis ist eine Brücke im Schlafzimmer des Pärchens, eine Tür in der Rückwand ihres Hauses und Nachbarn, die den ganzen Tag ein- und ausgehen. Die Dinge werden schließlich in Ordnung gebracht, aber Altair merkt, dass einige Leute nur glücklich sind, wenn sie ständig jammern können.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment