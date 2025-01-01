Altair im Sternenland
Folge 49: Schirme
13 Min.Ab 6
In letzter Zeit hat Altair mit seinen Ratschlägen keine Freunde gewonnen... Aber als er einen Sonnenschirm nimmt und ihn als Regenschirm verwendet, glauben alle, er habe den Verstand verloren. Wie auch immer, der König ist fasziniert von dieser Idee. Er baut einen grossen Regenschirm und wird in die Bäume hinaufgetragen, und Altair wird dafür beschuldigt.
Altair im Sternenland
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment