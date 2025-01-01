Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 51
Folge 51: Die Versteigerung

13 Min.Ab 6

Die einsame Vega gibt vor, dass sie die unbezahlbare Kette ihrer Mutter verloren hat, nur um von und seinen Freunden akzeptiert zu werden. Während Altair und seine Freunde den Fall untersuchen, verschwindet die Kette aus ihrem Versteck. Vega muss Altair die Wahrheit erzählen und er muss die Kette auf einer Versteigerung wiederbekommen!

