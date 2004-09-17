American Chopper
Folge vom 17.09.2004: Schwarze Witwe 1
44 Min.Folge vom 17.09.2004Ab 12
Vier Wochen - nur vier Wochen haben sie Zeit, um etwas ganz Besonders zu bauen. Paul Teutul jr. und sein Vater Paul Teutul sr. stehen unter enormen Zeitdruck, denn bis zum Javits Center in New York City müssen sie eine einzigartige, noch nie da gewesene Black Widow-Maschine bauen, um der Chopper-Welt zu zeigen, dass sie zu den Besten gehören. Diese Episode von "American Chopper" schaut den beiden in ihrer Werkstatt von "Orange County Choppers" bei Konzeptfindung und Entwicklung einer Black Widow über die Schulter.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.