American Chopper
Folge vom 01.10.2004: Feuerstuhl 1
44 Min.Folge vom 01.10.2004Ab 12
Feuerwehr und Motorräder - wie soll das zusammenpassen? Paul Teutul jr. aber hat eine Idee: Er will zum Andenken und als Anerkennung an die mutigen Feuerwehrmänner vom 11. September 2001 eine Chopper bauen, die Züge eines Feuerwehrwagens hat. So richtig kann sich das keiner von "Orange County Choppers" vorstellen, aber diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" zeigt: Wenn sich Paul jr. etwas in den Kopf gesetzt hat, wird es auch funktionieren.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.