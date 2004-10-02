American Chopper
Folge vom 02.10.2004: Daytona Bike Week
50 Min.Folge vom 02.10.2004
Es ist eines der größten Motorrad-Spektakel der USA: die Daytona Bike Week. Das können sich die Männer von "Orange County Choppers" nicht entgehen lassen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" begleitet Paul Teutul sr., seine beiden Söhne Paul und Michael und die beiden Mitarbeiter Vinnie und Cody auf dieses Biker-Treffen.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.