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American Chopper

Tool Bike 2

DMAXFolge vom 14.01.2005
Tool Bike 2

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American Chopper

Folge vom 14.01.2005: Tool Bike 2

48 Min.Folge vom 14.01.2005

Die Themebikes von Orange County Choppers sind immer der Knüller - Details über Details, die im Ganzen ein einzigartiges Meisterwerk ergeben. Aber interessant ist es vor allem, den beiden Teutuls, den Chefs von OCC, beim Bau der Maschinen über die Schulter zu schauen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" beobachtet die beiden originalen Typen beim Bau eines sogenannten "Tool Bikes" für die Firma Snap-On.

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