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American Chopper

Feuerstuhl 2

DMAXFolge vom 08.10.2004
Feuerstuhl 2

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American Chopper

Folge vom 08.10.2004: Feuerstuhl 2

44 Min.Folge vom 08.10.2004Ab 12

Noch nie hat Paul jr. solch eine Maschine gebaut, noch nie hat er so viel Liebe in ein Motorrad gesteckt. Zu Erinnerung an die 343 Feuerwehrmänner, die am 11. September 2001 gestorben sind, will Paul Teutul jr. einen Feuerstuhl bauen, der seinesgleichen sucht. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" beobachtet die Mannschaft von "Orange County Choppers" bei ihrem neuesten Projekt: dem "Feuerwehr-Bike".

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