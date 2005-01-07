American Chopper
Folge vom 07.01.2005: Tool Bike 1
47 Min.Folge vom 07.01.2005
Die Themebikes von Orange County Choppers sind immer der Knüller - Details über Details, die im Ganzen ein einzigartiges Meisterwerk ergeben. Aber interessant ist es vor allem, den beiden Teutuls, den Chefs von OCC, beim Bau der Maschinen über die Schulter zu schauen. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" beobachtet die beiden originalen Typen, während sie beginnen, eine Tool Bike zu bauen.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.