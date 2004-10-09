American Chopper
Folge vom 09.10.2004: Klassiker 1
44 Min.Folge vom 09.10.2004Ab 12
Paul Teutul sr. scheint wie ausgewechselt: Kaum arbeitet er mit dem jungen Cody zusammen, ist er freundlich und hilfsbereit. Bei seinem Sohn Paul jr. ist er dagegen streng und schlecht gelaunt. Aber Paul jr. ist auch der kreative Kopf der Firma "Orange County Choppers" und mitverantwortlich für den Erfolg. Cody ist dagegen 16 Jahre jung und lernt gerade erst das Handwerk. Doch Cody scheint ein Naturtalent zu sein, Paul sr. ist begeistert. Die beiden bauen in dieser Episode der Dokumentarserie "American Chopper" eine Old School-Maschine nach klassischem Vorbild.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.