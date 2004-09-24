American Chopper
Folge vom 24.09.2004: Die Höllenmaschine 1
44 Min.Folge vom 24.09.2004Ab 12
150.000 US-Dollar - die müssen erst einmal verdient werden. Paul Teutul sr. und sein Sohn haben die Gelegenheit, für ein Auftragsmotorrad so viel Geld zu verdienen. Aber die Maschine muss erst mal entworfen und gebaut werden. Ein harter Job beginnt für die Männer von "Orange County Choppers", wie diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" zeigt.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.