American Chopper
Folge vom 29.10.2004: Mikes Bike 2
44 Min.Folge vom 29.10.2004Ab 12
Mike ist stolz. Zum ersten Mal hat er eine Chopper gebaut. Und diese kann er auch auf dem Motorradtreffen in Laconia ausstellen. Doch das "Blues-Bike" hat Mike nur mit Hilfe einiger Mitarbeiter von "Orange County Choppers" bauen können, seinem Vater Paul Teutul sr., dem Chef von OCC, seinem Bruder Paul jr. und Christian Welter. Diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper" verfolgt die Fertigstellung von Mikes Maschine bis zu ihrer Präsentation in Laconia.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.