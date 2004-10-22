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American Chopper

Comanche 2

DMAXFolge vom 22.10.2004
Comanche 2

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American Chopper

Folge vom 22.10.2004: Comanche 2

44 Min.Folge vom 22.10.2004Ab 12

Dass die Zeit manchmal sehr knapp berechnet ist, wissen die Männer von "Orange County Choppers". Aber beim Bau der "Comanche" haben sich die Teutuls fast überschätzt. Pünktlich zur "Myrtle Beach Bike Week" sind sie zwar fertig mit ihrem "Stealth"-Chopper, doch dann bereitet ihnen auslaufendes Öl noch mal gewaltige Probleme. Den Bau des Motorrads und schließlich der Nervenkitzel wenige Stunden vor dem großen Auftritt begleitet diese Episode der Dokumentarserie "American Chopper".

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