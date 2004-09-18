American Chopper
Folge vom 18.09.2004: Schwarze Witwe 2
44 Min.Folge vom 18.09.2004Ab 12
Zeit ist Geld. 150.000 US-Dollar kostet die Black Widow-Maschine, wenn sie einmal fertig gestellt sein wird. Paul Teutul und sein Sohn wissen, dass sie sich dieses Mal ganz besonders ins Zeug legen müssen, denn auf der Internationalen Motorradshow in New York soll ihr rot-schwarzes Bike alles bisher dagewesene übertreffen. Diese Episode von "American Chopper" beobachtet die Teutuls in ihrer Werkstatt der "Orange County Choppers" und zeigt, welche Reaktionen ihre Maschine auf dem Javits Center auslöst.
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Genre:Reality, Motorrad
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.