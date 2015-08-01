Anna und die Liebe
Folge 10: Episode 10
23 Min.Folge vom 01.08.2015Ab 12
Anna und Alexander sind schockiert über Katjas Handyvideo. Ihnen wird klar, dass es sich mit Roberts Tod offenbar anders verhält, als bisher gedacht. Die beiden beschließen, Jonas von dem Video zu unterrichten. Im Restaurant treffen sie auf eine betrunkene Natascha und erfahren die ganze Wahrheit. Eine Wahrheit, die Natascha Jonas selbst beichten möchte.
