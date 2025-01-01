Anna und die Liebe
Folge 9: Episode 9
23 Min.Ab 12
Alexander will nicht, dass Jonas bei Oktopus einsteigt. Anna ist darüber empört, denn sie will sich nicht vorschreiben lassen, mit wem sie zusammen arbeiten darf. Die beiden streiten, doch Anna wird schnell klar, dass Alexanders Einwände durchaus berechtigt sind. Als Jonas das Angebot ablehnt, ist sie aufrichtig erleichtert.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
