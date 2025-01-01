Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 13

SAT.1Staffel 2Folge 13
Episode 13

Folge 13: Episode 13

23 Min.Ab 12

Jonas, Alexander und Anna beschließen, mit ihrem Wissen zur Polizei zu gehen. Vorher will Jonas allerdings die Videoaufnahme von Katja sehen. Als Susanne und Armin ungewollt dazustoßen, sieht Anna sich gezwungen, die beiden einzuweihen. Derweil sucht Katja - entsetzt über Gerrits Tat - den Weg zurück ins Elternhaus.

