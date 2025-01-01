Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 7

SAT.1Staffel 2Folge 7
Episode 7

Episode 7Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 7: Episode 7

23 Min.Ab 12

Während Anna enttäuscht ist, dass Gerrit seine Anteile an Darcy & Doyle verkauft hat, reagiert Alexander eher erleichtert. Als Annett Darcy die Metzi-Kampagne mit einem begleitenden Event aufpeppen will, widersetzt sich Anna und erfährt Unterstützung von Jonas. Anna ist irritiert, als Alexander Annetts Idee befürwortet ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen