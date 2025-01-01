Anna und die Liebe
Folge 17: Episode 17
23 Min.Ab 12
Anna kann noch gar nicht glauben, dass ihr Vater plötzlich wieder bei ihr ist. Sie brennt darauf zu erfahren, was ihn wieder zurückgeführt hat. Ingo hat tatsächlich herausgefunden, wer ihm damals ein Verbrechen angehängt hat, um von der eigenen Schuld abzulenken. Als Anna erfährt, wer es war, ist sie schockiert ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
