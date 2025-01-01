Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 18

SAT.1 Staffel 2 Folge 18
Episode 18

Anna und die Liebe

Folge 18: Episode 18

22 Min. Ab 12

Jonas nimmt Annetts Versöhnungsangebot an. Die beiden versuchen einen wirklichen Neustart - mit Erfolg. Jonas stellt fest, dass Annett im Grunde sehr umgänglich ist, und auch geschäftlich könnten sie durchaus eine gemeinsame Vision entwickeln. Doch Annett will mehr: Sie lädt sich für den Abend bei Jonas zum Essen ein ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

