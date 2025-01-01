Anna und die Liebe
Folge 18: Episode 18
22 Min.Ab 12
Jonas nimmt Annetts Versöhnungsangebot an. Die beiden versuchen einen wirklichen Neustart - mit Erfolg. Jonas stellt fest, dass Annett im Grunde sehr umgänglich ist, und auch geschäftlich könnten sie durchaus eine gemeinsame Vision entwickeln. Doch Annett will mehr: Sie lädt sich für den Abend bei Jonas zum Essen ein ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen