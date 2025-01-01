Anna und die Liebe
Folge 12: Episode 12
23 Min.Ab 12
Anna gibt Jonas' Bitte nach und bleibt tröstend an seiner Seite. Als Alexander sie am nächsten Morgen nebeneinander im Bett liegen sieht, glaubt er, sie in flagranti erwischt zu haben. Doch Anna kann Alexander beruhigen, und sie kommen überein, gemeinsam für Jonas da zu sein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen