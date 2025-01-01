Anna und die Liebe
Folge 8: Episode 8
22 Min.Ab 12
Anna und Alexander sind betroffen, als sie erfahren, dass Gerrit sich über die Darcys als zweiter Geschäftsführer installiert hat. Wütend müssen sie hinnehmen, dass Gerrit sich auch in ihre Metzi-Kampagne einmischt. Als Jonas Anna gegenüber andeutet, dass er über einen Ausstieg bei Broda & Broda nachdenkt, bietet sie ihm an, bei Oktopus einzusteigen ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
