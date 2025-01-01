Anna und die Liebe
Folge 2: Episode 2
23 Min.Ab 12
Anna fühlt sich nach Katjas Unfall verantwortlich für den Verlust des Kindes. Und obwohl sie sicher ist, Katja nicht gestoßen zu haben, nimmt sie die Schuld auf sich. Sie beschließt, mit Jonas zu sprechen, doch dazu soll es nicht kommen ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
