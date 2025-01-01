Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 4

SAT.1Staffel 2Folge 4
Episode 4

Anna und die Liebe

Folge 4: Episode 4

23 Min.Ab 12

Anna versucht zur Normalität und der Arbeit an dem Goldmann-Projekt zurückzukehren. Doch das gestaltet sich schwerer als gedacht: Die widrigen Arbeitsbedingungen, Susannes Krise und nicht zuletzt die Sorge um Jonas lenken sie immer wieder ab. Und dann macht ihr auch noch Katja einen Strich durch die Rechnung.

SAT.1
