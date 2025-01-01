Anna und die Liebe
Folge 16: Episode 16
22 Min.Ab 12
Als Anna Zeugin wird, wie Annett mit Alexander flirtet, erfährt sie am eigenen Leib, was es heißt, eifersüchtig zu sein. Vor dem Hintergrund von Katjas Flucht wird ihr jedoch klar, wie überflüssig ihr Konflikt mit Alexander eigentlich ist. In die Versöhnung platzt ein unerwarteter Störenfried ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
