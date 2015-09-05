Anna und die Liebe
Folge 25: Episode 25
23 Min.Folge vom 05.09.2015Ab 12
Als Anna in die Agentur zurückkommt, arbeitet Alexander mit Annetts Hilfe an dem Flirt-Portal-Projekt. Anna reagiert zunächst verärgert, lässt sich dann aber doch von Alexander überzeugen, den Auftrag anzunehmen. Die folgenschwere Entscheidung bedeutet die Trennung von Broda & Broda und damit von Jonas. Als sie ihm ihre Entscheidung mitteilt, tut er alles, um die drohende Trennung zu verhindern.
