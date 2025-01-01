Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 31

SAT.1Staffel 2Folge 31
Folge 31: Episode 31

23 Min.Ab 12

Alexander hat Jonas eine klare Kampfansage in Bezug auf Anna gemacht: Er sei der Mann, der Anna heiraten werde und mit dem sich Anna Kinder wünsche. Jonas zieht sich hin und her gerissen von seinen Emotionen zurück und überlegt, ob er mit Anna reden und ihr seine Liebe gestehen soll. Anna selbst wird von Alexander mit einer romantischen Reise überrascht. Wie wird Jonas darauf reagieren?

SAT.1
Alle 5 Staffeln und Folgen