Anna und die Liebe
Folge 33: Episode 33
23 Min.Folge vom 26.09.2015Ab 12
Das Wissen um Alexanders Heiratsantrag in Paris stürzt Anna in einen Strudel der Gefühle. Dazu kommt, dass Jonas weiter verschollen bleibt. Anna glaubt, auf der Straße Gerrit entdeckt zu haben, tut es aber als Hirngespinst ab. Doch dann gibt es verstörende Nachrichten über Jonas ... Während Katja mit ihrer Überforderung in der Goldelse kämpft, muss Lily um ihr Tanzausbildung in London bangen.
